Депутат Фёдоров объяснил умом и опытом успешность «предсказаний» Жириновского

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не боялся высказывать собственное мнение, что наравне с богатым опытом и знаниями привело к тому, что большая часть его прогнозов сбывается. Об этом заявил депутат Евгений Фёдоров, ранее работавший с почившим лидером либерал-демократов в Госдуме.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счёту предсказать», — сказал Фёдоров в беседе с ТАСС.

Депутат также напомнил, что, например, о конфликте на Украине много лет назад говорил ещё первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Имея юридическое образование, политикам проще отследить причинно-следственные связи и вынести собственное предположении о развитии ситуации. Жириновский также был человеком подготовленным.