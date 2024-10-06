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6 октября, 06:51
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Депутат Фёдоров объяснил умом и опытом успешность «предсказаний» Жириновского

Владимир Жириновский. Обложка © Telegram / ЛДПР

Владимир Жириновский. Обложка © Telegram / ЛДПР

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не боялся высказывать собственное мнение, что наравне с богатым опытом и знаниями привело к тому, что большая часть его прогнозов сбывается. Об этом заявил депутат Евгений Фёдоров, ранее работавший с почившим лидером либерал-демократов в Госдуме.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счёту предсказать», — сказал Фёдоров в беседе с ТАСС.

Депутат также напомнил, что, например, о конфликте на Украине много лет назад говорил ещё первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Имея юридическое образование, политикам проще отследить причинно-следственные связи и вынести собственное предположении о развитии ситуации. Жириновский также был человеком подготовленным.

Обнародовано ещё одно пророческое предсказание Жириновского, на этот раз — о покушении на Трампа
Обнародовано ещё одно пророческое предсказание Жириновского, на этот раз — о покушении на Трампа

Ранее Life.ru писал об очередном сбывшемся предсказании легендарного политика: в 2018 году лидер ЛДПР напророчил Михаилу Дегтярёву назначение на пост министра спорта. Кандидатуру губернатора Хабаровского края вместе с другими министрами 14 мая одобрила Госдума.

Мария Любицкая
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