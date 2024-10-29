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29 октября, 11:59

На Украине захотели «могилизовать» ещё 160 тысяч человек

Секретарь СНБО Украины Литвиненко сообщил о планах призвать ещё 160 тысяч людей

На Украине планируется мобилизовать ещё 160 тысяч человек. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко на заседании в Верховной Раде.

Как сообщает издание «Страна.ua», всего в Вооружённые силы Украины (ВСУ) призвали уже 1 миллион 50 тысяч граждан Незалежной. Мобилизация ещё 160 тысяч позволит укомплектовать воинские части до 85%.

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Ранее Life.ru сообщал, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 7 февраля 2025 года. Ни один из участников заседания не высказался против. Тем временем в Незалежной в очередной раз заговорили о мобилизации женщин. ВСУ хотят таким способом укрепить свои ряды в экстренном случае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Дарья Нарыкова
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