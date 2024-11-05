Издание Newsweek сообщает, что украинские военные выразили недовольство качеством поставляемого западного вооружения. В частности, старший офицер батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин на брифинге в Лондоне отметил, что «лучшие образцы оружия, как снаряды Excalibur с GPS-наведением, вообще не работают», а «лучшие дроны не летают».

По словам Нургудина, западные беспилотники и другое оборудование, хотя и поставляются в большом количестве, часто оказываются неэффективными в условиях восточного фронта Украины. Военные эксперты отмечают, что специфика боевых действий и быстро меняющиеся линии фронта требуют более адаптированных решений, чего, по их мнению, НАТО и его страны-участницы не понимают.