Дроны не летают, оружие не работает: Бойцы ВСУ в шоке от западных «подарков»
Newsweek: Украинские военные крайне недовольны качеством западного вооружения
Издание Newsweek сообщает, что украинские военные выразили недовольство качеством поставляемого западного вооружения. В частности, старший офицер батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин на брифинге в Лондоне отметил, что «лучшие образцы оружия, как снаряды Excalibur с GPS-наведением, вообще не работают», а «лучшие дроны не летают».
По словам Нургудина, западные беспилотники и другое оборудование, хотя и поставляются в большом количестве, часто оказываются неэффективными в условиях восточного фронта Украины. Военные эксперты отмечают, что специфика боевых действий и быстро меняющиеся линии фронта требуют более адаптированных решений, чего, по их мнению, НАТО и его страны-участницы не понимают.
Тем временем по Ставрополью проехались захваченные на СВО танки ВСУ. Помимо украинских танков жители смогли увидеть натовские машины. По городу проехалась техника из США, Германии, Швеции, Франции и Великобритании.
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