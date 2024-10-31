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31 октября, 08:47

Обучение ВСУ в Британии пошло не по плану из-за «рецепта мгновенной смерти‎» от натовцев

Военнопленный ВСУ: Киевские бойцы обучали неопытных инструкторов НАТО в Британии

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Солдаты ВСУ обучали инструкторов НАТО на полигоне в Британии, у которых не было боевого опыта. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов.

Боец объяснил, что советы инструкторов НАТО не соответствовали настоящим военным событиям и на деле грозят риском мгновенной смерти‎. Все их материалы и книжки «написаны давно, а война меняется каждый день», заметил солдат.

«Когда нас там учили, мол, надо делать так или надо делать по-другому, мог вмешаться наш инструктор и сказать, мол, ребята, у нас так вот работать не будет, нужно делать иначе. Иностранные инструкторы к нашим прислушиваются, что-то берут из этого для себя. В нашей учебке я почерпнул бы больше исходя из подхода. Получается, мы приехали учиться у англичан, и в каких-то вопросах их учили», — сказал пленный.

Инструкторы НАТО также ничего не знали о разделе противодействия беспилотникам. Специалисты альянса посоветовали бойцам ВСУ «обнять дерево или упасть на спину» при встрече с FPV-дронами. Единственным отличием полигона НАТО от украинского учебного центра — хорошее материальное обеспечение, говорит Лукьянов. По словам пленного бойца, поездка в Англию не принесла никакой пользы с точки зрения тактической подготовки.

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Ранее Life.ru рассказал, что российские бойцы из группировки «Север» взяли в плен группу солдат ВСУ в Курской области. Престарелый военнослужащий призвал сослуживцев не соваться в Россию, иначе всех настигнет участь его подразделения, из которого выжили лишь двое.

Наталья Афонина
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