Позорный «парад» трофейных танков НАТО сняли на видео в российском регионе
По Ставрополью проехались захваченные на СВО танки ВСУ
В Ставропольском крае проехал кортеж с западной техникой. Обложка © Telegram / Тринадцатый
Трофейную военную технику ВСУ из зоны специальной военной операции привезли в Россию. В городе Невинномысске Ставропольского края проехался картеж с подбитым вооружением. Видео поделился блогер Тринадцатый (Егор Гузенко).
В Невинномысске заметили вооружение противника, захваченное ВС РФ в зоне СВО. Видео © Telegram / Тринадцатый
Помимо украинских танков жители смогли увидеть натовские машины. По городу проехалась техника из США, Германии, Швеции, Франции, Великобритании. Всё это богатство было захвачено армией России в зоне спецоперации.
«Всё, это наша теперь техника», — сказал местный житель на видео.
Ранее стало известно, что за 32 месяца противник на фронте потерял около 900 танков и 1400 боевых машин. Армия России уничтожила столько же украинского вооружения, сколько Киев получил от Запада. Сейчас ВСУ становиться намного сложнее обеспечивать свои бригады новыми машинами. Техническое истощение на передовой в ближайшее время может привести к серьёзным последствиям.