Позорный «парад» трофейных танков НАТО сняли на видео в российском регионе

Трофейную военную технику ВСУ из зоны специальной военной операции привезли в Россию. В городе Невинномысске Ставропольского края проехался картеж с подбитым вооружением. Видео поделился блогер Тринадцатый (Егор Гузенко).

В Невинномысске заметили вооружение противника, захваченное ВС РФ в зоне СВО. Видео © Telegram / Тринадцатый

Помимо украинских танков жители смогли увидеть натовские машины. По городу проехалась техника из США, Германии, Швеции, Франции, Великобритании. Всё это богатство было захвачено армией России в зоне спецоперации.

«Всё, это наша теперь техника», — сказал местный житель на видео.