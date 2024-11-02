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2 ноября, 09:04

Позорный «парад» трофейных танков НАТО сняли на видео в российском регионе

По Ставрополью проехались захваченные на СВО танки ВСУ

В Ставропольском крае проехал кортеж с западной техникой. Обложка © Telegram / Тринадцатый

В Ставропольском крае проехал кортеж с западной техникой. Обложка © Telegram / Тринадцатый

Трофейную военную технику ВСУ из зоны специальной военной операции привезли в Россию. В городе Невинномысске Ставропольского края проехался картеж с подбитым вооружением. Видео поделился блогер Тринадцатый (Егор Гузенко).

В Невинномысске заметили вооружение противника, захваченное ВС РФ в зоне СВО. Видео © Telegram / Тринадцатый

Помимо украинских танков жители смогли увидеть натовские машины. По городу проехалась техника из США, Германии, Швеции, Франции, Великобритании. Всё это богатство было захвачено армией России в зоне спецоперации.

«Всё, это наша теперь техника», — сказал местный житель на видео.

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Ранее стало известно, что за 32 месяца противник на фронте потерял около 900 танков и 1400 боевых машин. Армия России уничтожила столько же украинского вооружения, сколько Киев получил от Запада. Сейчас ВСУ становиться намного сложнее обеспечивать свои бригады новыми машинами. Техническое истощение на передовой в ближайшее время может привести к серьёзным последствиям.

Наталья Афонина
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