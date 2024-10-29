Украина за 32 месяца потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада

Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes сообщает, что украинские вооруженные силы потеряли почти такое же количество техники, какое они получили от Запада.

Он отмечает, что за 32 месяца с начала расширения конфликта союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков. Однако, по его словам, украинская сторона потеряла почти столько же бронетехники — 900 танков и 1400 боевых машин.