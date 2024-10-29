Украина за 32 месяца потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада
Обозреватель Forbes: ВСУ потеряли столько же техники, сколько получили от Запада
Военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes сообщает, что украинские вооруженные силы потеряли почти такое же количество техники, какое они получили от Запада.
Он отмечает, что за 32 месяца с начала расширения конфликта союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков. Однако, по его словам, украинская сторона потеряла почти столько же бронетехники — 900 танков и 1400 боевых машин.
По словам Экса, Украине становится все труднее обеспечивать новые бригады бронетехникой, необходимой для замены изношенных подразделений на фронте. Эксперт предупреждает, что истощение сил на передовой может привести к серьезным последствиям.
Ранее в Германии заявили, что министерство обороны пришло к выводу, что Украина не сможет провести контрнаступление в ближайшее время. Там отметили, что осложняет для ВСУ ситуацию и тот факт, что крупной техники ей больше ждать не стоит,. Кроме того, Life.ru сообщал, что в России составляют списки иностранных наёмников, принявших участие в «вылазке» ВСУ в Курскую область. Многие из них уничтожаются ВС РФ как законные военные цели.
Kandinsky 3.1 / Life.ru