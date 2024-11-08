Бабуля с собакой пряталась от ВСУ под Харьковом и дождалась российских танкистов
Бойцы РФ спасли пенсионерку с собакой в освобождённом селе Першотравневое
В Харьковской области российские военнослужащие спасли пожилую женщину с собакой. Пенсионерка долгое время пряталась от бойцов ВСУ и ждала прихода наших войск. Видео публикует SHOT.
ВС РФ спасли пенсионерку из освобождённого села. Видео © Telegram / SHOT
Противник принудительно эвакуировал жителей села. ВСУшники заняли дома и пытались удержать населённый пункт. Однако в результате тяжёлых боёв силами танковой армии Першотравневое было освобождено. Во время осмотра местности наши военные обнаружили бабушку, ей около 80 лет. Уходить с украинскими военными она никуда не собиралась. Пожилая женщина пряталась всё время, пока шли бои, вместе со своей собакой, и смогла выжить в непростых условиях. Сейчас с пожилой женщиной всё в порядке, она в безопасности.
Ранее сообщалось, что Армия России начала наступление на Времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. У бойцов уже есть первые успехи по освобождения территории. Главной целью бойцов РФ является киевский логистический пункт. Он находится в сёлах Времевка и Великая Новосёлка.
Telegram / SHOT