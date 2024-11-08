Российские войска заняли ещё три населённых пункта в Курской области — Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. На днях наши силы спровоцировали контрнаступление ВСУ и обрушили на них интенсивный огонь. За последние два дня украинская сторона потеряла не менее 140 бойцов и 30 единиц техники, сообщает Mash.

Как уточнили наши коллеги, ВСУ вынуждены сохранять контроль над ранее занятыми опорными пунктами в основном благодаря прибывающим в Курскую область резервам, включая элитные подразделения спецназа. За последние два дня 106-я и 155-я бригады ВС РФ продвинулись на трёх направлениях: к Дарьино, Зелёному Шляху и Малой Локни.

«Во время боёв за Орловку и другие н. п. ВСУ потеряли до 80 человек, два танка, пару БМП, три ББМ, шесть пикапов и один миномёт. Выжил один ВСУшник, боец 36-й ОБРМП — он сдался в плен», — говорится в с сообщении.

Согласно информации от военблогеров, российские ВС полностью освободили Глушковский район от украинских войск. В настоящее время в окрестностях села Весёлое создаются оборонительные линии, устанавливаются «зубы дракона» и выкапываются противотанковые рвы.