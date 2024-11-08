Ещё три населённых пункта в Курской области перешли под контроль ВС РФ
ВС РФ освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину в Курской области
Российские войска заняли ещё три населённых пункта в Курской области — Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину. На днях наши силы спровоцировали контрнаступление ВСУ и обрушили на них интенсивный огонь. За последние два дня украинская сторона потеряла не менее 140 бойцов и 30 единиц техники, сообщает Mash.
Как уточнили наши коллеги, ВСУ вынуждены сохранять контроль над ранее занятыми опорными пунктами в основном благодаря прибывающим в Курскую область резервам, включая элитные подразделения спецназа. За последние два дня 106-я и 155-я бригады ВС РФ продвинулись на трёх направлениях: к Дарьино, Зелёному Шляху и Малой Локни.
«Во время боёв за Орловку и другие н. п. ВСУ потеряли до 80 человек, два танка, пару БМП, три ББМ, шесть пикапов и один миномёт. Выжил один ВСУшник, боец 36-й ОБРМП — он сдался в плен», — говорится в с сообщении.
Согласно информации от военблогеров, российские ВС полностью освободили Глушковский район от украинских войск. В настоящее время в окрестностях села Весёлое создаются оборонительные линии, устанавливаются «зубы дракона» и выкапываются противотанковые рвы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинским военным, зашедшим в Курскую область, было приказано из-за океана держаться любой ценой, несмотря на колоссальные потери. По его словам, бойцы вражеской армии получили распоряжение продержаться хотя бы до выборов президента США, чтобы усилия, принимаемые Демократической партией по спонсированию киевского режима были не напрасны.
Telegram / Минобороны России