Главное в сводках СВО. Мирный план Трампа, ВСУ тонут в Курской области, в Киеве работают партизаны Украинские командиры угрожают сами выйти из Курской области, как это уже происходит в Донбассе, в Киеве подпольщики уничтожают склады ВСУ — дайджест Life.ru. 7 ноября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Мирный план Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп планирует закончить конфликт на Украине, остановив боевые действия на линии фронта и объявив её демилитаризованной зоной. Киеву также предлагают отказаться от идеи вступления в НАТО минимум на 20 лет, но США продолжат вооружать местные силы обороны.

Такой план не может устраивать Россию, так как под украинской оккупацией могут оказаться части Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Непонятен статус и занятых ВС РФ частей Харьковской области. Да и на Украине уже заявили, что территориальная целостность страны не является предметом для разговоров.

Обсуждать план на высоком уровне Трамп сможет только после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. К этому времени украинские боевики могут быть полностью выбиты из Курской области.

Курская область, 8 ноября

Экипаж истребителя-бомбардировщика нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

С 6 августа ВСУ потеряли в Курской области больше 30 тысяч человек. Отступать они, похоже, не собираются. Из радиоперехватов стало известно, что в регион прибыли резервы, а Суджа укрепляется, то есть ожидают крупное наступление. Военный корреспондент Александр Коц также говорит, что признаков отступления не наблюдается.

— С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти? — интересуется военкор.

Ситуация на позициях боевиков сложна не только из-за постоянных ударов, но и из-за погоды. Земля размокла и становится естественной преградой для подразделений ВСУ. На просьбы о передислокации из грязи только угрозы, сообщают источники.

— Независимо от наличия каких-либо планов, команды на вывод, скорее всего, вряд ли кто-то будет ждать. Отдельные командиры ВСУ уже угрожают покинуть позиции, если не будет налажено снабжение, — пишет «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика, 8 ноября

Расчёт САУ «Гвоздика» группировки войск «Юг» уничтожил автомобиль и живую силу ВСУ на Кураховском направлении специальной военной операции. Видео © Telegram / Минобороны России

Кременная Балка освобождена в Донецкой Народной Республике. От Новодмитровки есть продвижение к Заре. Постепенно противника теснят с северного берега Кураховского водохранилища. Евгений Лисицын заявляет, что наступление идёт по направлению к Петровке, Григоровке и Новоалексеевке.

Русские партизаны в Киеве

Минувшей ночью российские ракеты опять прилетели в украинскую столицу. Цели, как сообщается, дали русские партизаны. В список уничтоженного попали склады с военной амуницией, боеприпасами, системами РЭБ. Всё это было доставлено на Украину под видом гуманитарной помощи. Сами же подпольщики сожгли место хранения зимней формы для ВСУ.

Сложная зима для Украины

Атака дронов на Киев этой ночью. Видео © Telegram / XUA-фото войны

Польское издание Forsal взволновал возможный дефицит электроэнергии на Украине грядущей зимой. Марта Митек напоминает, что власти сами говорят о возможных отключениях продолжительностью до 20 часов. По её мнению, дефицит приведёт к отключению отопления в домах, перебоям в работе предприятий, в том числе работающих на оборонную промышленность. Как итог, страну покинет ещё больше граждан — и будет ещё один гуманитарный кризис в Европе.

Foreign Policy пишет не только о холодах, но и о поле боя. Зима может стать для Украины решающей, считают в НАТО. Сам же режим Зеленского медленно проигрывает боевые действия. Похоже, что Киев постепенно подталкивают к мирным переговорам.

Авторы Даниил Черных