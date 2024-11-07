Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября Украинские политики ищут способ контакта с Дональдом Трампом, главком Сырский готов выводить боевиков из-под Суджи, в ЕС наёмники собираются в ВСУ — дайджест Life.ru. 6 ноября, 21:07 Военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Реакция Киева на победу Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом. Он набирает минимум 277 голосов выборщиков. Отношение нового главы Штатов к конфликту на Украине негативное. Виновником начала конфликта он называл Владимира Зеленского. Сейчас же он обещает остановить войны. В Киеве делали ставку на Камалу Харрис, но теперь самоназначенному президенту Украины приходится поздравлять другого человека.

— Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнёрства Украины с Соединёнными Штатами, — написал Зеленский.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, среди украинской власти сейчас паника. Там ищут варианты, как заручиться поддержкой Трампа. Шансы, что новые власти США не бросят Украину, есть.

— Я не думаю, что Трамп и Соединённые Штаты Америки откажутся от поддержки Зеленского или очень сильно свернут эту поддержку. Мне кажется, что какие-то моменты возможны, но временные, буквально на какой-то период, — считает генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников.

Курская область, 7 ноября

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

250 боевиков ВСУ, две БМП Bradley и ещё несколько единиц техники уничтожено в Курской области за последние сутки. Украинские подразделения готовятся покинуть регион. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

— Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько украинских граждан погибло, — написала нардеп.

Число ликвидированных вэсэушников приближается к 30 тысячам. Боевики за время вторжения убили около 100 мирных жителей Курской области, ещё 350 получили ранения, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фирсова.

В свою очередь, местные власти готовятся к восстановлению разрушенных населённых пунктов. Программа уже разрабатывается. 2,5 тысячи семей уже получили жилищные сертификаты. Благодаря им можно обзавестись новой недвижимостью.

Донецкая Народная Республика, 7 ноября

Т-90М «Прорыв» наносит точные удары по расположению противника в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике освобождены Антоновка и Максимовка. Последняя имеет важное значение для группировки ВСУ в Донбассе. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что из неё можно начать наступление на Константинопольское, Сухие Ялы и Зеленовку, тем самым перерезать трассу, по которой идёт снабжение из Запорожской области. Это ослабит кураховский гарнизон противника. На этом же фланге взято Трудовое.

— Курахово близится к потере своей значимости для Украины. ВС РФ практически закончили операцию по взятию города в клещи. Сегодня дожимают северный охват, Берестки и Вознесенка под штурмом, после чего ВСУ оставят Солнцевку и Старые Терны, — прогнозирует Condottiero.

В северной части республики ВС РФ готовятся войти в Ямполовку. Здесь сопротивляются иностранные наёмники. Киевское командование отказало им в отступлении. Есть вероятность, что они самовольно покинут позиции, что облегчит освобождение населённого пункта, лежащего на пути к Северску и Красному Лиману.

Как украинцы сопротивляются военкоматам

В посёлке Лиховка Днепропетровской области мужчина встретил тэцэкашников-полицаев с оружием и зажигательной смесью, угрожая открыть по ним огонь и сжечь авто. Фото © Telegram / MediaKiller

В Днепропетровской области сотрудники ТЦК попытались мобилизовать местного жителя. Сначала он от них просто уехал, но те решили прийти к нему домой, где мужчина их встретил с ружьём и коктейлем Молотова. Судя по кадрам, военкомы в гражданском решили не вступать в конфликт и уехали по своим делам.

Наёмники из Европы

На помощь Киеву готовы прийти те самые наёмники, но их количество ничего не решит. Например, к президенту Чехии обратился 181 гражданин с просьбой о вступлении в ВСУ. Только 60 получили одобрение. Соседняя Словакия не горит желанием поддерживать боевые действия.

— Если гражданин Словацкой Республики хочет законно участвовать в боях на стороне Вооружённых сил Украины, он должен прежде обратиться с запросом к президенту республики о разрешении служить в вооружённых силах другого государства, — рассказали журналистам издания Pravda в администрации президента Словакии. Как оказалось, желающих и десятка не нашлось. Хотя не исключено, что кто-то поехал, не дожидаясь одобрения.

Нехватка личного состава в ВСУ и игнорирование мобилизации — факт. Доказательством этому служит увеличение количества штрафов, выписанных за неявку по повестке. В этом году их уже больше 21 тысячи. Нет сомнений, что количество будет только расти.

Авторы Даниил Черных