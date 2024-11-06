Вскрылись кровавые потери ВСУ под Курском, вынудившие Сырского разрешить войскам бежать
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 бойцов и восемь БМП
Российские военные уничтожили в Курской области за сутки потери более 250 бойцов ВСУ, восемь БМП и шесть боевых бронированных машин. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП «Bradley» производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей», – отчитались в военном ведомстве.
А с начала вылазки в российский регион враг лишился более 30050 военнослужащих, 184 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 БТР, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS. Также ВСУ потеряли 11 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Ранее сегодня стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе войск из Курской области. Это совпало с победой Дональда Трампа на выборах в США. Республиканец сразу же пообещал положить конец всем в мире войнам. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал Киеву не надеяться на дальнейшую помощь США, поскольку как эталонный бизнесмен Трамп крайне не любит различного рода прихлебателей, коими кишит вся Банковая.
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