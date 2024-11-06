Вскрылись кровавые потери ВСУ под Курском, вынудившие Сырского разрешить войскам бежать

Российские военные уничтожили в Курской области за сутки потери более 250 бойцов ВСУ, восемь БМП и шесть боевых бронированных машин. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП «Bradley» производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей», – отчитались в военном ведомстве.