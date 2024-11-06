В Раде заявили, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области
Нардеп Безуглая: Главком ВСУ Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод сил Киева из Курской области, считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько украинских граждан погибло... Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?», — написала она в телеграм-канале.
Ранее сам Сырский заявил, что авантюра в Курской области была нужна якобы для того, чтобы сорвать наступление России на Сумскую область Украины.
Также главком ВСУ сообщал, что Армия России сейчас проводит одно из самых мощных наступлений. Всё это на фоне огромных потерь украинских войск, которые, по оценке военкоров, за всё время конфликта превысили полмиллиона человек.