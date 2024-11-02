Сырский объявил о мощнейшем наступлении России на фоне данных о полумиллионных потерях ВСУ
Сырский заявил о самом мощном наступлении Армии России с начала СВО
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото © Телеграм / СИРСЬКИЙ
Армия России сейчас проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта в 2022 году. Об этом заявил в телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой.
«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — сказал украинский генерал и добавил, что сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян».
Сырский назвал ситуацию на фронте для киевских солдат сложной. При этом Чехию главком считает «преданной союзницей Украины», которая стала инициатором ряда критически важных инициатив. Среди последних он упомянул идею создать коалицию по сбору боеприпасов. Офицер также поблагодарил Ржегко и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.
По оценкам военкоров, общие потери ВСУ за всё время конфликта превысили полмиллиона человек. Однако это значение может быть занижено, так как оно основано лишь на официальных некрологах. Из-за ситуации на фронте в украинской армии зреют настроения повернуть оружие против Владимира Зеленского и его хунты, признался один из пленных.