Сырский объявил о мощнейшем наступлении России на фоне данных о полумиллионных потерях ВСУ

Армия России сейчас проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта в 2022 году. Об этом заявил в телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой.

«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — сказал украинский генерал и добавил, что сейчас ВСУ «сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян».

Сырский назвал ситуацию на фронте для киевских солдат сложной. При этом Чехию главком считает «преданной союзницей Украины», которая стала инициатором ряда критически важных инициатив. Среди последних он упомянул идею создать коалицию по сбору боеприпасов. Офицер также поблагодарил Ржегко и выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив.