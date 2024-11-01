Вооружённые силы Украины совсем скоро потеряют возможность сдерживать натиск российских войск. Из-за колоссальных потерь и низкого числа рекрутов уже в 2025 году командование ВСУ столкнётся с дефицитом личного состава, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.

«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться ещё от шести до 12 месяцев, сообщил один из официальных лиц. После этого, по его словам, возникнет острая нехватка [военных]», — сказано в статье.

В NYT подчеркнули, что отсутствие отпусков и отдыха от передовой отбивает у призывников желание служить. При этом Киев обладал резервами, которые должны были усилить юго-восточные рубежи. Однако их бросили в самоубийственную авантюру на территории Курской области.