Осталось недолго: Украинскую армию предупредили о катастрофе в 2025 году
NYT: В 2025 году Украина столкнётся с острой нехваткой военных
Вооружённые силы Украины совсем скоро потеряют возможность сдерживать натиск российских войск. Из-за колоссальных потерь и низкого числа рекрутов уже в 2025 году командование ВСУ столкнётся с дефицитом личного состава, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.
«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться ещё от шести до 12 месяцев, сообщил один из официальных лиц. После этого, по его словам, возникнет острая нехватка [военных]», — сказано в статье.
В NYT подчеркнули, что отсутствие отпусков и отдыха от передовой отбивает у призывников желание служить. При этом Киев обладал резервами, которые должны были усилить юго-восточные рубежи. Однако их бросили в самоубийственную авантюру на территории Курской области.
По оценкам военкоров, общие потери ВСУ за всё время конфликта превысили полмиллиона человек. Однако это значение может быть занижено, так как оно основано лишь на официальных некрологах. Из-за ситуации на фронте в украинской армии зреют настроения повернуть оружие против Владимира Зеленского и его хунты, признался один из пленных.
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