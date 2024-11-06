В Госдуме связали вывод гарнизона ВСУ из-под Курска с отчаянием из-за победы Трампа
Депутат Колунов связал с победой Трампа вывод войск ВСУ из Курской области
Бойцы ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge
Киев понимает, что многомиллионным военным подаркам от Штатов придёт конец вместе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США. Поэтому ВСУ и получили приказ об отступлении из Курской области, сообщил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий уверен, что власть имущие в Киеве, увидев триумф Трампа на выборах в США, поняли, что бешеной поддержки с триллионами долларов от Вашингтона больше не будет, посему и было принято решение уносить ноги из Курской области. Он считает, что исход этого террористического вторжения в наш регион, как и исход всей политики Украины, ясен – абсолютное поражение ВСУ, без малейшего шанса.
Киев может сколько угодно обманывать своих граждан, силой затаскивать мужчин в военкоматы, водить за нос «партнёров-западников» и врать даже самому себе. Но мы знаем правду, и обязательно заставим Киев ответить за вторжение в Курскую область и обстрелы мирных российских городов
Ранее Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах в США. Совпадение или нет, но после этого на Украине сообщили, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе войск из Курской области. Помимо того, что республиканец сразу же пообещал положить конец всем в мире войнам, он как эталонный бизнесмен крайне не любит различного рода прихлебателей, коими кишит вся Банковая, что недавно отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.