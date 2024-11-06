Киев понимает, что многомиллионным военным подаркам от Штатов придёт конец вместе с приходом в Белый дом Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США. Поэтому ВСУ и получили приказ об отступлении из Курской области, сообщил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий уверен, что власть имущие в Киеве, увидев триумф Трампа на выборах в США, поняли, что бешеной поддержки с триллионами долларов от Вашингтона больше не будет, посему и было принято решение уносить ноги из Курской области. Он считает, что исход этого террористического вторжения в наш регион, как и исход всей политики Украины, ясен – абсолютное поражение ВСУ, без малейшего шанса.