Сводки СВО. Рождественское перемирие, ВСУ выходят из Курахова, ядерная провокация Киева, 6 ноября Украинская армия оставляет населённые пункты ДНР, Зеленский готов был взорвать Курскую АЭС, в СВО возможна остановка боевых действий — дайджест Life.ru. 5 ноября, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Как повлияют выборы в США на СВО

Киевские чиновники пристально следят за начавшимися в США выборами президента. От будущего главы Штатов зависит судьба Украины. Республиканец Дональд Трамп уже много раз говорил, что конфликт необходимо заканчивать. Автор The New York Times Марк Сантора считает, что просроченный глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что будет означать окончание американских поставок. Но от Трампа ожидают и непредсказуемых шагов.

— Трамп может совершенно непрогнозируемо занять позицию, которая полностью блокирует помощь Украине, или же он может столь же непредсказуемо принять решение оказать Украине такую поддержку, которую ни Джо Байден, ни Камала Харрис никогда бы не одобрили, — считает украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Гонконгское издание Asia Times считает, что спасти Зеленского может Камала Харрис. Она обеспечит не только постоянный поток оружия, но и перспективу вступления в НАТО. А вот власть Трампа — это ещё и отсутствие гарантий, что бывший комик сможет дальше держать власть. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что экс-президент США может предложить России и Украине рождественское перемирие. Но нужно понимать, что остановка боевых действий пойдёт на пользу только ВСУ, — Армия России набрала темп и наступает.

Курская область, 6 ноября

Кадры уничтожения техники и вооружения ВСУ в курском приграничье расчётами БПЛА группировки «Север». Обложка © Telegram / Северный ветер

ВС РФ продолжают наступательную операцию в Курской области. За последние сутки уничтожено больше 200 вэсэушников. Ещё раз подтверждено, что целью ВСУ в августе была Курская АЭС. В Киеве считали, что даже если произойдёт авария, то заражению подвергнется территория России.

В это же время в Поныровском районе открылась выставка западной техники, используемой ВСУ в ходе вторжения. Среди трофеев — бронетранспортёры M113 и International MaxxPro, броневики Roshel Senator и HMMWV.

Донецкая Народная Республика, 6 ноября

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились очередной гаубицы Д-20 в ДНР. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

В Донецкой Народной Республике основная операция проходит у Курахова. Сообщается, что освобождена Ильинка и идёт прорыв к Бересткам. Взятие этих населённых пунктов даёт выход к переправе через реку Волчью. Ресурсы противника заявляют о выходе ВСУ из Степановки. Боевики начали самостоятельно покидать Курахово. Главком Александр Сырский отказался помочь резервами. Вероятно, это сделано по указке Владимира Зеленского, который всё бросает в Курскую область. Возможное окружение заметил и аналитик Юлиан Рёпке.

— Поскольку у Украины не хватает резервов и «второй» линии обороны в этом районе, продвижение россиян остаётся на уровне около 2 км в сутки и создаёт угрозу ещё одного котла, — считает Рёпке. Автор BILD предполагает, что ВСУ отступят, потеряв 20 населённых пунктов.

На Покровском направлении наши штурмовики вошли в Новоалексеевку и Григоровку. Полковник запаса Виталий Киселёв отмечает, что в этом городе — последняя линия обороны боевиков, в которой можно было действовать скрытно.

Харьковская область, 6 ноября

Российская военно-гражданская администрация Харьковской области постепенно налаживает мирную жизнь. Фото © ТАСС / ЕРА

До Купянска осталось меньше четырёх километров, и город вновь привлёк внимание западных журналистов. Люк Хардинг из The Guardian посетил город и пообщался с местным главой Александром Бесединым. Тот, в свою очередь, рассказал, что в городе идёт эвакуация, но многие не хотят покидать свои дома.

— Каждый делает всё что может. Купянск ещё не потерян, — сказал Беседин. Ключевое слово «ещё». Местные жители уже признают, что Россия скоро вернётся.

В свою очередь, российская военно-гражданская администрация Харьковской области постепенно налаживает мирную жизнь на освобождённой территории. В регионе постепенно готовятся к посевной и начали вспашку участков.

«Грязная бомба» Киева

Киев готовит провокацию с «грязной бомбой». Фото © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Отработанное ядерное топливо может стать основой украинской «грязной бомбы». Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что подрыв такой будет сделан с целью дискредитировать Россию.

Желание киевского режима создать хоть какую-то ядерную бомбу неоспоримо. Перед началом СВО Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, пригрозил, что Украина может выйти из Будапештского меморандума 1994 года, подразумевающего нераспространение ядерного оружия. А уже в августе этого года генерал-лейтенант Игорь Кириллов допустил, что у Киева есть «грязная бомба». Создаётся впечатление, что это последняя надежда Зеленского, но и она не способна решить проблемы на поле боя.

Авторы Даниил Черных