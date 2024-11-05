Более 200 погибших ВСУшников фигурируют в суточной сводке Минобороны
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки более 200 человек в Курской области
Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают операции по ликвидации группировки противника, проникнувшей на территорию Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Подразделения группировки успешно отразили шесть контратак со стороны противника в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также предотвратили атаки ВСУ в направлениях населенных пунктов Леонидово и Плёхово. По данным Минобороны, ВСУ понесли потери, до 40 человек были убиты или ранены, кроме того, была уничтожена одна боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Также двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении военного ведомства.
А ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что захват АЭС оказался одной из приоритетных целей вторжения ВСУ в Курскую область. Министерство обороны Российской Федерации получило отчет от государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который использовался при планировании операции. Согласно этому документу, в случае аварии радиоактивному заражению подвергнется только территория России.
Kandinsky 3.1 / Life.ru