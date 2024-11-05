Одной из главных целей вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область был захват атомной электростанции. Об этом сообщил на брифинге 5 ноября генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

«Хочу подчеркнуть, что одной из ключевых задач ВСУ при наступлении на Курскую область был захват Курской атомной электростанции», — указал он.

Министерство обороны Российской Федерации получило отчет от государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который использовался при планировании операции. Согласно этому документу, в случае аварии радиоактивному заражению подвергнется только территория России: «…зона расположения Курской АЭС находится под воздействием южных ветров, которые в течение первых 12 часов будут переносить выбросы в северном направлении на территорию России… На Украине изменения фоновых уровней гамма-излучения не произойдут».

Тем не менее, есть вероятность, что ситуация могла бы развиваться совсем иначе. Учитывая различные факторы, в случае крупной аварии на АЭС радиоактивные вещества могли бы распространиться на значительные территории Европы, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы.