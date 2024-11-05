Иначе котёл: ВСУ придётся отступить из 20 населённых пунктов, считают в Германии
Журналист Bild Рёпке считает, что ВСУ угрожает котёл в районе Курахово
ВСУ угрожает котёл в районе Курахово, заявил военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке. По данным журналиста, Российская армия наступает с юга в сторону Константинополя, проходя по два километра в сутки. А с северо-восточной стороны ВС РФ ещё на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает киевским войскам окружением.
«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.
Ранее военный эксперт Александр Артамонов предсказал серьёзное продвижение ВС РФ в ДНР до конца года. По его мнению, наши войска могут взять не только Курахово, но и Покровск. Потеря последнего может сильно ударить по экономике Украины.
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