ВСУ угрожает котёл в районе Курахово, заявил военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке. По данным журналиста, Российская армия наступает с юга в сторону Константинополя, проходя по два километра в сутки. А с северо-восточной стороны ВС РФ ещё на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает киевским войскам окружением.

«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.