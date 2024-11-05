Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:49

Иначе котёл: ВСУ придётся отступить из 20 населённых пунктов, считают в Германии

Журналист Bild Рёпке считает, что ВСУ угрожает котёл в районе Курахово

ВСУ угрожает котёл в районе Курахово, заявил военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке. По данным журналиста, Российская армия наступает с юга в сторону Константинополя, проходя по два километра в сутки. А с северо-восточной стороны ВС РФ ещё на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает киевским войскам окружением.

«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.

В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину
В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предсказал серьёзное продвижение ВС РФ в ДНР до конца года. По его мнению, наши войска могут взять не только Курахово, но и Покровск. Потеря последнего может сильно ударить по экономике Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar