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6 ноября, 09:27

Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

Наши парни из группировки «Восток» освободили населённый пункт Максимовка в ДНР, а солдаты «Юга» выгнали врага из донецкой Антоновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе активных действий подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Антоновка ДНР», — сообщили в российском военном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что фронт ВСУ на Донбассе разрушен. Киев находится в критическом состоянии и уже считает дни до поражения. По данным бывшего разведчика США Скотта Риттера, ВСУ уже не смогут обернуть ситуацию себе в плюс. Как уточняли западные СМИ, украинская оборона окончательно развалится сразу после того, как Россия освободит Красноармейск.

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Александра Мышляева
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