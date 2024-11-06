Наши парни из группировки «Восток» освободили населённый пункт Максимовка в ДНР, а солдаты «Юга» выгнали врага из донецкой Антоновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что фронт ВСУ на Донбассе разрушен. Киев находится в критическом состоянии и уже считает дни до поражения. По данным бывшего разведчика США Скотта Риттера, ВСУ уже не смогут обернуть ситуацию себе в плюс. Как уточняли западные СМИ, украинская оборона окончательно развалится сразу после того, как Россия освободит Красноармейск.