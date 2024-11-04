Украинская армия находится в катастрофическом положении на Донбассе. Как считает экс-разведчик США Скотт Риттер, ВСУ уже не смогут изменить ситуацию в свою пользу.

«Текущие положение дел заключается в том, что произошёл тотальный обвал фронта в Донбассе», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works и добавил, что Киев уже проиграл в конфликте с Россией.