«Тотальный обвал»: В США раскрыли реальное положение ВСУ на Донбассе
Экс-разведчик США Риттер: Фронт ВСУ на Донбассе рухнул, Украина уже проиграла
Украинская армия находится в катастрофическом положении на Донбассе. Как считает экс-разведчик США Скотт Риттер, ВСУ уже не смогут изменить ситуацию в свою пользу.
«Текущие положение дел заключается в том, что произошёл тотальный обвал фронта в Донбассе», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works и добавил, что Киев уже проиграл в конфликте с Россией.
О неутешительном положении ВСУ говорят и другие зарубежные эксперты. Например, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что после утраты Селидово и других территорий на Донбассе продолжение боевых действий становится бессмысленным для украинских войск. А ветеран ВСУ считает, что если Киев за два месяца не мобилизует 160 тысяч человек, то будет подписана капитуляция.
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