«Ещё одно свежее поле»: В Сети появилось страшное видео из-под Краматорска
Под контролируемым ВСУ Краматорском обнаружено кладбище с безымянными могилами
Под контролируемым ВСУ Краматорском обнаружено кладбище с безымянными могилами. Обложка © Telegram / Yan Dobronosov
Под контролируемым ВСУ Краматорском обнаружено новое кладбище, появившееся за год. Неподалёку от него находится участок с безымянными могилами. Видео и фото в телеграм-канале опубликовал фотограф украинского издания Telegraf Ян Доброносов.
Кладбище ВСУ, появившееся под Краматорском за год. Видео © Telegram / Yan Dobronosov
К подписи к видео с кладбища указано, что «ещё одно свежее поле» появилось в течение года. На некоторых могилах развиваются флаги Украины, которыми отмечают захоронения военных. Недалеко от него фотограф обнаружил участок с безымянными могилами. Они были помечены трёхзначными числами.
«Сегодня когда снимал захоронение возле Краматорска, случайно увидел рядом вот такие кадры. Не могу утверждать что это, поэтому просто покажу фото», — написал Доброносов.
Ранее в США заявили о катастрофических потерях ВСУ в конфликте с Россией. Всю серьёзность ситуации продемонстрировало издание Washington Post, опубликовав видеоролик с кладбища военнослужащих в Харькове.