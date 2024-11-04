«Ещё одно свежее поле»: В Сети появилось страшное видео из-под Краматорска

Под контролируемым ВСУ Краматорском обнаружено новое кладбище, появившееся за год. Неподалёку от него находится участок с безымянными могилами. Видео и фото в телеграм-канале опубликовал фотограф украинского издания Telegraf Ян Доброносов.

Кладбище ВСУ, появившееся под Краматорском за год. Видео © Telegram / Yan Dobronosov

К подписи к видео с кладбища указано, что «ещё одно свежее поле» появилось в течение года. На некоторых могилах развиваются флаги Украины, которыми отмечают захоронения военных. Недалеко от него фотограф обнаружил участок с безымянными могилами. Они были помечены трёхзначными числами.

«Сегодня когда снимал захоронение возле Краматорска, случайно увидел рядом вот такие кадры. Не могу утверждать что это, поэтому просто покажу фото», — написал Доброносов.