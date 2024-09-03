Журналистка WP показала чудовищные потери ВСУ, сняв видео с кладбища в Харькове

В США заявили о катастрофических потерях ВСУ в конфликте с Россией. Всю серьёзность ситуации продемонстрировало издание Washington Post, опубликовав видеоролик с кладбища военнослужащих в Харькове.

На видеозаписи видны нескончаемые ряды могил, над которыми развеваются украинские флаги. В материале указано, что ролик был снят в конце августа на городском харьковском кладбище №17.

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем <...> ровно год назад», — написала автор статьи и видеоролика Анна Гусарская.