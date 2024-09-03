Журналистка WP показала чудовищные потери ВСУ, сняв видео с кладбища в Харькове
В США заявили о катастрофических потерях ВСУ в конфликте с Россией. Всю серьёзность ситуации продемонстрировало издание Washington Post, опубликовав видеоролик с кладбища военнослужащих в Харькове.
На видеозаписи видны нескончаемые ряды могил, над которыми развеваются украинские флаги. В материале указано, что ролик был снят в конце августа на городском харьковском кладбище №17.
«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем <...> ровно год назад», — написала автор статьи и видеоролика Анна Гусарская.
Ранее один из комбатов ВСУ заявил, что командование скрывает правду о катастрофических потерях в ВС Незалежной. По его словам, будучи неспособными говорить страшную правду, руководители войск Украины прикрывают реальность формулировками вроде «ситуация тяжёлая, но контролируемая».
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