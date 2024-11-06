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6 ноября, 07:29

Назван город, взятие которого обрушит оборонительную линию на востоке Украины

Forbes: Оборона ВСУ в ДНР рухнет сразу после освобождения Россией Красноармейска

Украинская оборона в Донбассе рухнет в ближайшее время. Это произойдёт сразу после того, как Россия освободит Красноармейск (украинское название – Покровск). Об этом сообщает журнал Forbes.

«Если они (ВСУ) потеряют Покровск, вся их оборонительная линия на востоке Украины может развалиться», – утверждает издание.

На данный момент значительные потери несёт 79-я бригада ВСУ. Солдаты с трудом удерживают линию обороны у посёлка Ильинка. По данным издания, киевский режим не смог отвлечь российские подразделения даже с помощью нападения на приграничные районы Курской области. При этом наши парни уже провели контратаку, не замедлив наступление.

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Ранее сообщалось, что уже сейчас фронт ВСУ на Донбассе разрушен. Украина находится в критическом состоянии и уже считает дни до своего поражения. По данным бывшего разведчика США Скотта Риттера, ВСУ уже не смогут изменить ситуацию в свою пользу. Украинская армия потерпела тотальный обвал фронта на Донбассе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Наталья Афонина
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