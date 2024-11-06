Украинская оборона в Донбассе рухнет в ближайшее время. Это произойдёт сразу после того, как Россия освободит Красноармейск (украинское название – Покровск). Об этом сообщает журнал Forbes.

«Если они (ВСУ) потеряют Покровск, вся их оборонительная линия на востоке Украины может развалиться», – утверждает издание.

На данный момент значительные потери несёт 79-я бригада ВСУ. Солдаты с трудом удерживают линию обороны у посёлка Ильинка. По данным издания, киевский режим не смог отвлечь российские подразделения даже с помощью нападения на приграничные районы Курской области. При этом наши парни уже провели контратаку, не замедлив наступление.