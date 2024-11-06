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6 ноября, 02:47

«Свои постреляют»: Пленный рассказал о зверских приказах командования ВСУ

Пленный: Командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по своим в случае отступления

Украинский военнослужащий Владимир Николенко, который сдался в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ отдаёт приказы стрелять по своим бойцам в случае их попыток к отступлению. Его слова приводят РИА «Новости».

Как сообщил пленный, эти приказы поступали по радиосвязи и предназначались для предотвращения отхода с позиций, даже в ситуациях, когда продолжать оборону становилось невозможно.

«Командование наше этот просто какое-то… Я не знаю просто как без матюков это всё сказать. Но, грубо говоря, чуть ли не заградотряд», — поделился Николенко.

Он заявил, что командование неоднократно угрожало солдатам тем, что в случае отступления их «свои же постреляют», игнорируя сообщения об отсутствии укрытий на поле поя.

Военнопленный Николенко служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ. Он оказался в окружении в Курской области и сдался в плен российским военным.

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Тем временем сообщается, что украинские пленные массово отказываются возвращаться на родину. Российские власти отзываются на просьбы пленных и число тех, кто остаётся в РФ, продолжает расти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Анатолий Цейко
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