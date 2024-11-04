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4 ноября, 11:11

Украинские пленные массово отказываются возвращаться на родину

Волонтёр Ашифина: Пленные ВСУ отказываются от обмена, желая остаться в России

Военнопленные ВСУ повально отказываются от обменов и просят остаться на территории России. Об этом рассказала волонтёр Марина Ашифина в беседе с ТАСС.

«Их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — сказала волонтер.

Ашифина отметила, что российские власти отзываются на просьбы пленных и число тех, кто остаётся в РФ продолжат расти.

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Недавно в Донецкой Народной Республике (ДНР) пленным солдатам ВСУ позволили встретиться с родственниками. Данная практика проводится по всей стране, так как бывшие бойцы находятся в полной информационной изоляции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
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