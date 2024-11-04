Украинские пленные массово отказываются возвращаться на родину

Военнопленные ВСУ повально отказываются от обменов и просят остаться на территории России. Об этом рассказала волонтёр Марина Ашифина в беседе с ТАСС.

«Их родственники также заинтересованы в этом, чтобы они остались здесь», — сказала волонтер.

Ашифина отметила, что российские власти отзываются на просьбы пленных и число тех, кто остаётся в РФ продолжат расти.