В ДНР прошла встреча родственников с пленными солдатами ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) пленным солдатам ВСУ позволили встретиться с родственниками. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина в беседе с РИА «Новости». По её словам, подобные мероприятия проводятся постоянно, причём по всей РФ.

«Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — сказала собеседница агентства.

Ашифина добавила, что подобные мероприятия очень важны для изолированных людей, которые не имеют возможности узнать о делах семьи.