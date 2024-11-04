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4 ноября, 08:36

В ДНР прошла встреча родственников с пленными солдатами ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) пленным солдатам ВСУ позволили встретиться с родственниками. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина в беседе с РИА «Новости». По её словам, подобные мероприятия проводятся постоянно, причём по всей РФ.

«Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — сказала собеседница агентства.

Ашифина добавила, что подобные мероприятия очень важны для изолированных людей, которые не имеют возможности узнать о делах семьи.

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Недавно встречу с супругой провели для пленного солдата ВСУ Александра Бакая. Он увиделся с любимой в одном из пунктов содержания военнопленных. Женщина рассказала, что после освобождения мужа они останутся жить на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Николай Рюмин
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