С 2022 года между Россией и Украиной было проведено 45 обменов, в рамках которых были возвращены порядка 3 тысячей военнослужащих с каждой стороны. Однако в данный момент украинская сторона активно саботирует процесс, соглашаясь обмениваться исключительно на боевиков националистических батальонов и наёмников.

Как заявляет депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своём телеграм-канале, украинские власти считают, что сдавшиеся в плен военнослужащие регулярных подразделений являются предателями. По этой же причине в российском плену до сих пор находятся морпехи 36-отдельной бригады, сдавшиеся в 2022 году, военнослужащие 102-й, 111-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ТРО.

«На фоне роста на Украине протестных настроений среди родственников военнопленных, киевский режим намеренно вводит в заблуждение общественность, в том числе на мировой арене, обвиняя российскую сторону в нежелании проведения обменов. Это полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как ранее заявляла представительница МИД РФ Мария Захарова, Россия выносила предложение по обмену 935 украинских военнопленных, однако киевский режим согласился забрать только 279. Примечательно, что во время саммита в Монреале, на котором обсуждалась проблема обмена военнопленными, украинская сторона заявила, что Россия отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Данная информация является ложью, так как со стороны РФ в 2024 году было возвращено по меньшей мере 29 морпехов. При этом военнослужащие 36-й отдельной бригады, сдавшейся еще в 2022 году в Мариуполе, не вызвали интереса у Киева. Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига утверждает, что РФ будто бы не позволяет международным наблюдателям и медицинским специалистам посещать военнопленных.