Небылицы по методичке: Захарова объяснила слова главы МИД Украины о пленных выступлением в Канаде

Слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Москва будто бы не позволяет международным наблюдателям и медицинским специалистам посещать военнопленных ВСУ — ложь, сказанная для того, чтобы чиновнику было с чем выступать на конференции в Монреале на тему гуманитарных аспектов конфликта в Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время онлайн-брифинга.

«Ну, это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить. Понимаете? Ему нужно было себя каким-то образом заявить, с чем нужно было приехать? Вот они набрали небылиц, вот они их в методичке сформировали и начали рассказывать», — объяснила дипломат.