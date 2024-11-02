Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 15:44

Небылицы по методичке: Захарова объяснила слова главы МИД Украины о пленных выступлением в Канаде

Захарова: МИД Украины лжёт о том, что РФ якобы запрещает посещать военнопленных

Слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Москва будто бы не позволяет международным наблюдателям и медицинским специалистам посещать военнопленных ВСУ — ложь, сказанная для того, чтобы чиновнику было с чем выступать на конференции в Монреале на тему гуманитарных аспектов конфликта в Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время онлайн-брифинга.

«Ну, это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить. Понимаете? Ему нужно было себя каким-то образом заявить, с чем нужно было приехать? Вот они набрали небылиц, вот они их в методичке сформировали и начали рассказывать», — объяснила дипломат.

Захарову шокировали коварные ухищрения Зеленского для обмена «избранных» пленных
Захарову шокировали коварные ухищрения Зеленского для обмена «избранных» пленных

Напомним, что Андрей Сибига на конференции в Канаде обвинил Москву в том, что российская сторона якобы не позволяет иностранных наблюдателям и врачам посещать пленных украинских военнослужащих. По его словам, проблема в неэффективных международных инструментах, которые создавались, чтобы защищать права людей, но оказались бесполезными. Также украинский дипломат заявил, что одна из участвовавших в конференции стран выразила готовность стать покровителем для живущих в России украинцев.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar