Киев нашёл кандидата в «покровители украинцев» в России

Представители одной из стран-участниц прошедшей в Канаде конференции изъявили желание покровительствовать над украинцами, находящимися в России. Об этом у себя в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

С его слов, речь идёт о «тысячах военнопленных, гражданских заложниках и принудительно депортированных детях».

Дипломат добавил, что Россия якобы не разрешает иностранным наблюдателям и медикам контактировать с украинцами на своей территории. Он обвинил в этом существующие международные инструменты, которые оказались бесполезны в вопросе защиты прав граждан.