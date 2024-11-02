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2 ноября, 09:15

Киев нашёл кандидата в «покровители украинцев» в России

Сибига: Одно государство решило стать покровителем украинцев в России

Представители одной из стран-участниц прошедшей в Канаде конференции изъявили желание покровительствовать над украинцами, находящимися в России. Об этом у себя в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

С его слов, речь идёт о «тысячах военнопленных, гражданских заложниках и принудительно депортированных детях».

Дипломат добавил, что Россия якобы не разрешает иностранным наблюдателям и медикам контактировать с украинцами на своей территории. Он обвинил в этом существующие международные инструменты, которые оказались бесполезны в вопросе защиты прав граждан.

Соответствующая конференция прошла в Канаде 30 и 31 октября, участие в ней принимали главы МИД. Готовность выступить в качестве посредника в переговорах о возвращении украинских детей домой выразили Ватикан, Катар и ЮАР, сообщала канадский министр иностранных дел Мелани Джоли.

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Ранее постпред РФ при ООН Небензя заявил, что в с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли свыше 5 миллионов украинцев, что невероятно бесит Зеленского. Трудно поверить, что Сибига всерьёз полагает, что украинцам, проживающим в России, каждую ночь во снах снится украинский тризуб, а сами они мечтают вернуться на родину, где недавно в очередной раз продлили всеобщую мобилизацию, а жилищно-коммунальные эксперты говорят, что зимой придётся опять потерпеть, потому что в домах будет примерно 15 градусов тепла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Владимир Озеров
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