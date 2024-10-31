Небензя: Переезд украинцев в новые регионы РФ вызывает у Зеленского бешенство
Жителями новых российских регионов всё чаще становятся украинские беженцы, которые не нашли счастья в «процветающей» Европе, но обрели новый дом на освобождённых территориях. Об этом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил постпред РФ Василий Небензя.
По словам дипломата, лишь в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли свыше 5 миллионов украинцев. Этот факт серьёзно тревожит киевскую верхушку.
«У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов», — отметил постпред.
Между тем, западные страны одна за другой ужесточают правила прибытия и пребывания для украинских беженцев. А скоро ЕС и вовсе обрубит для приезжих социальные выплаты, чтобы те скорее возвращались на родину. Местное население будет радо такому сценарию, так как опросы твердят о недовольстве европейцев в связи с засильем уклонистов.
UN Photo / Mark Garten