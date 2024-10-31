Жителями новых российских регионов всё чаще становятся украинские беженцы, которые не нашли счастья в «процветающей» Европе, но обрели новый дом на освобождённых территориях. Об этом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил постпред РФ Василий Небензя.

По словам дипломата, лишь в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли свыше 5 миллионов украинцев. Этот факт серьёзно тревожит киевскую верхушку.