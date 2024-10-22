Среди жителей стран Евросоюза и Грузии упал уровень поддержки ВСУ, беженцев из Украины и релокантов из России. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой отчётности ряда компаний, которые занимаются помощью россиянам и украинцам. По данным RT, объём пожертвований в адрес профильных фондов сократился в среднем в два-три раза.

Журналисты выяснили, что такие НКО ещё год назад собирали несколько десятков тысяч долларов в месяц. Однако теперь жители стран ЕС и Грузии готовы жертвовать примерно три-пять тысяч долларов за квартал.

Эксперты связывают падения уровня поддержки с усталостью европейцев от темы украинского конфликта. В частности, она вызывает раздражение у политических элит в Германии и Польше, а простые граждане хотят заниматься собственными проблемами. Примечательно, что похолодание к Украине в ЕС и Грузии произошло после провального турне Владимира Зеленского по Западу, где он демонстрировал свой «план победы».

«Спонсоров или помощи, которая была в начале войны, у нас уже нет. После ухода основного донора проект оказался на грани выживания, поэтому мы обращаемся к вам за поддержкой» — говорится в обращении одного из релокантских проектов, выступающих против проведения СВО.

Как удалось выяснить RT, тем самым «основным донором» проекта был основатель НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский*, а главным координатором — Екатерина Нерозникова, бывшая журналистка одного из подконтрольных экс-олигарху изданий. Известно, что вышеупомянутый проект базируется в Грузии и помогает релокантам и украинским беженцам. В частности, «шелтер» размещал у себя сотрудников издания SOTA**, получавших финансирование от сооснователя НК «ЮКОС» Леонида Невзлина*.

Ранее RT выяснило, что в Грузии может быть предпринята попытка силового захвата власти в случае безоговорочной победы правящей партии на парламентских выборах. Примечательно, что к «майдану» в республике готовят боевиков с Украины.