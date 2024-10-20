«Мерзко, пошло и грязно»: Noize MC* запел на мове и нарвался на хейт релокантов

Релоканты захейтили рэпера Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC* за его перепевку своей старой песни на украинском языке. В комментариях к ролику с выступления на него обрушились с гневными комментариями и осудили за показную любовь к украинскому народу. На это обратил внимание телеграм-канал SHOT.

Noize MC* перепел свою старую песню на украинском языке. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил SHOT, певец сумел разозлить даже ту свою аудиторию, которая уехала из России после начала СВО. Помимо того, что Нойз* повесил себе на клавиши украинский флаг, вместо «Спасибо» он отвечал русскоязычным зрителям «Дякую» и призывал скандировать оскорбления российской власти. Но больше всего людей убила перепевка его песни 2010 года «Ругань из-за стены» на украинском языке, которая для многих имеет большое значение, связанное с их детством, а не политикой.

«Это, на мой взгляд, уже полное свинство, и так не должен делать не один артист», — высказался комментатор.

«Ты можешь плясать за украинским флагом, когда твой родной Белгород разворошили и убили. Всё это выглядело мерзко, пошло и грязно. Если заявляешь себя украинским артистом — вопросов нет. В ином случае, такой лайфхак: просто не вешай никакой флаг», — поддержал другой.

Такая показная любовь ко всему украинскому выбесила даже релокантов, которые в большинстве своём осуждают атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области. При таких раскладах зрители требуют от Noize MC* официально позиционировать себя в качестве украинского артиста и ждать ответки от россиян.