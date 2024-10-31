Зеленский предупредил бежавших в Европу украинцев о болезненном ударе

Государства Евросоюза планируют прекратить социальные выплаты укрывшимся в Европе украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Об этом 31 октября объявил глава киевского режима Владимир Зеленский в новом видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, страны ЕС хотят оставить часть беженцев с Незалежной, но только ту, что уже трудоустроилась. Те же, кто решил не работать или не смогли найти место, постараются вернуть на Украину.

«По украинцам, которые не работают за границей, они ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Так или иначе, эта часть украинцев вернётся, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт», — сказал Зеленский на видео.

По подсчётам киевских властей, в одной только Германии проживает 1,1 млн украинских беженцев. Из них минимум 300 тысяч не работают и не собираются начинать.