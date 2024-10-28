На Украине вынесен первый приговор за съёмку видео силовой «могилизации»

Суды на Украине начали выносить первые приговоры за съёмки силовой мобилизации и публикацию видео в соцсетях. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

По его информации, первый приговор был вынесен в Одессе в отношении мужчины. Он выложил в TikTok видео, где сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) проводили мобилизационные действия.

В результате украинец получил пять лет колонии с испытательным сроком на один год. При этом мужчина признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, поэтому суд смягчил наказание. Кроме того, у нарушителя забрали смартфон, на который велась съёмка.