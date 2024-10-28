На Украине вынесен первый приговор за съёмку видео силовой «могилизации»
«Страна»: Украинцу дали 5 лет тюрьмы за публикацию видео с силовой мобилизацией
Суды на Украине начали выносить первые приговоры за съёмки силовой мобилизации и публикацию видео в соцсетях. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
По его информации, первый приговор был вынесен в Одессе в отношении мужчины. Он выложил в TikTok видео, где сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) проводили мобилизационные действия.
В результате украинец получил пять лет колонии с испытательным сроком на один год. При этом мужчина признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, поэтому суд смягчил наказание. Кроме того, у нарушителя забрали смартфон, на который велась съёмка.
А ранее Life.ru писал, что в Харькове сотрудники ТЦК пытались силой мобилизовать таксиста. Грубые военкомы хотели втолкнуть мужчину в микроавтобус. Ему удалось вырваться после того, как сотрудников ТЦК начали снимать на камеру.
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