Четверо сотрудников военкомата в Николаеве задержали мужчину прямо на улице с применением грубой силы: его скрутили, повалили на землю, связали руки и, как видно на видео, надавили коленом на горло. Когда задержанный начал звать на помощь, ему закрыли рот, не давая возможности говорить.

Видео происшествия распространилось в соцсетях, вызвав активное обсуждение и критику действий сотрудников.

В Николаеве военкомы чуть не сломали шею мужчине при попытке очень жёсткой мобилизации. Видео © Telegram / «Ухилянт Инфо»

Примечательно, что в ходе этой насильственной мобилизации сотрудники правоохранительных органов не присутствовали, хотя их отсутствие при любом подобном задержании делает его незаконным. Инцидент вызвал волну негодования среди граждан, которые стали открыто обсуждать методы работы военкоматов в Украине.