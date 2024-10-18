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18 октября, 18:55

«Гражданская война!» Целые подразделения ВСУ пригрозили пойти с оружием на Киев

Депутат Рады Дмитрук увидел угрозу бунта в ВСУ из-за захвата храма в Черкассах

Многие бойцы ВСУ хотят покинуть фронт после захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, чтобы защитить страну от произвола киевских властей. Об угрозе предупредил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

«Гражданская война! После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными», — пишет нардеп.

По словам Дмитрука, речь идёт о целых подразделениях ВСУ, готовых прямо сейчас пойти на такие риски. Парламентарий уверен, что Владимир Зеленский развязал на Украине гражданскую войну, которая уже «приобретает формы прямых столкновений и убийств». Он назвал оружием киевского режима ТЦК, коррупцию невиданных ранее масштабов, а также преследования за веру и язык. Политик подчеркнул, что гражданская война идёт прямо сейчас и призвал её остановить.

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Напомним, в ночь на 17 октября в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Раскольники использовали против прихожан перцовые баллончики и пистолеты — те ожесточённо сопротивлялись.

Обложка ©

Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Андрей Бражников
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