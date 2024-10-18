Многие бойцы ВСУ хотят покинуть фронт после захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, чтобы защитить страну от произвола киевских властей. Об угрозе предупредил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

«Гражданская война! После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными», — пишет нардеп.

По словам Дмитрука, речь идёт о целых подразделениях ВСУ, готовых прямо сейчас пойти на такие риски. Парламентарий уверен, что Владимир Зеленский развязал на Украине гражданскую войну, которая уже «приобретает формы прямых столкновений и убийств». Он назвал оружием киевского режима ТЦК, коррупцию невиданных ранее масштабов, а также преследования за веру и язык. Политик подчеркнул, что гражданская война идёт прямо сейчас и призвал её остановить.