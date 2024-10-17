Прихожане УПЦ скамейками отбились от вооружённых налётчиков-раскольников на храм в Черкассах

В украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Верующих выдворили из храма и начали забирать телефоны, не позволяя снимать инцидент. Камеры наблюдения также были сорваны. Собор был захвачен, заявляют украинские СМИ.

В Черкассах неизвестные в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ. Видео © Telegram / ЧЕРКАССКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Неизвестные не только не позволили пройти в храм прихожанам, но также напали на юриста, который представляет интересы епархии. Полиция вскоре приехала по вызову на место происшествия, однако бездействовала, и, по некоторым данным, даже содействовала захватчикам. Местные жители тут же принялись обвинять и скандалить с представителями власти. Судя про видео, внутри сооружения также завязалась серьёзная драка: налётчики использовали перцовые баллончики и пистолеты, а прихожане — подручные средства, в том числе скамейки.

Вскоре к храму приехал митрополит УПЦ Феодосий с прихожанами, завязались драки. Во время ожесточённых «боёв» с рассерженными прихожанами захватчиков удалось выбить из храма. Один из них открыл огонь и распылял в глаза присутствующим газ. Священнослужителя, согласно сообщениями и видео, также избили. Утром он записал обращение в связи с произошедшим.

«Все убежали. Среди них был и депутат городского совета. Люди его поймали и доставили в полицию», — рассказал митрополит УПЦ.