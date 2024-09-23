Похищенных в Закарпатье священников отпустили, но обязали явиться в военкомат

В Закарпатье отпустили на свободу священников Украинской православной церкви (УПЦ), которые ранее были силой задержаны военкомами. Как сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, священнослужителей обязали явиться в военкомат в установленные сроки.

«Отец Василий и отец Степан на свободе. <…> Отцу Степану, который является клириком Одесской епархии, ТЦК дали три дня на то, чтобы покинуть Закарпатскую область, а также обязали через три дня явиться в ТЦК Одессы», — написал он в телеграм-канале.

Нардеп также добавил, что отца Василия обязали явиться в военкомат через месяц. По его словам, священникам вернули телефоны и документы, которые у них были изъяты.