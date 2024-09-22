«Нелюди»: В Закарпатье военкомы похитили двух православных священников
Депутат Рады Дмитрук: Двое священников УПЦ похищены военкомами в Закарпатье
В Закарпатье военкомы похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил об инциденте в своём телеграм-канале.
По его информации, священники были похищены сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) сразу после проведения литургии. Отец Василий, представляющий Хустскую епархию, и отец Степан из Одесской епархии «были схвачены и затолканы в микроавтобус».
«Нелюди применили силу, отобрали телефоны и отключили их», — отметил парламентарий, указывая на применение насилия со стороны похитителей.
На данный момент священники не выходят на связь. В ответ на произошедшее депутат заявил о намерении направить обращение в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.
Ранее представители раскольнической Православной церкви (ПЦУ) атаковали Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Боярке Киевской области, блокируя прихожанам доступ к святыне. По сообщениям местного телеканала, вокруг церкви в военной форме собрались раскольники, жёстко подавляя попытки горожан защитить храм, при этом распыляя слезоточивый газ.
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