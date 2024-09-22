«Нелюди»: В Закарпатье военкомы похитили двух православных священников

В Закарпатье военкомы похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил об инциденте в своём телеграм-канале.

По его информации, священники были похищены сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) сразу после проведения литургии. Отец Василий, представляющий Хустскую епархию, и отец Степан из Одесской епархии «были схвачены и затолканы в микроавтобус».

«Нелюди применили силу, отобрали телефоны и отключили их», — отметил парламентарий, указывая на применение насилия со стороны похитителей.

На данный момент священники не выходят на связь. В ответ на произошедшее депутат заявил о намерении направить обращение в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.