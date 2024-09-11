В Киеве трое неизвестных жестоко избили воюющего в ВСУ митрополита-раскольника
«Страна.ua»: В Киеве избили воюющего в ВСУ митрополита-раскольника Климента
Митрополит Климент из ПЦУ. Обложка © Telegram / Украина Сейчас
В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора жестоко избили митрополита Климента из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Священник, который также является военнослужащим ВСУ, приехал в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы». Вчера вечером он шёл в направлении Михайловского монастыря, когда на него напали неизвестные. По словам Климента, для привлечения внимания нападавшие сказали ему: «Владыка, благословите». По факту произошедшего полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что на Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ. По словам самого Артёма Дмитрука, уже получавшего угрозы, «власть дала указание» на его физическое устранение — и несколько преступных групп уже принялись за работу. По данным украинских СМИ, недавно парламентарий был замечен в Лондоне.