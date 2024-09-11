В Киеве трое неизвестных жестоко избили воюющего в ВСУ митрополита-раскольника

В Киеве трое неизвестных возле Михайловского собора жестоко избили митрополита Климента из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Священник, который также является военнослужащим ВСУ, приехал в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы». Вчера вечером он шёл в направлении Михайловского монастыря, когда на него напали неизвестные. По словам Климента, для привлечения внимания нападавшие сказали ему: «Владыка, благословите». По факту произошедшего полиция проводит расследование.