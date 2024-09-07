На Украине раскольники штурмуют Покровский храм УПЦ и распыляют в прихожан газ
На Украине представители раскольнической Православной церкви (ПЦУ) атаковали Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, блокируя прихожанам доступ к святому месту. Об этом сообщает местный телеканал «Первый казацкий».
«В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню», — говорится в тексте.
Раскольники в военной форме окружили церковь, все попытки горожан защитить храм жёстко пресекаются. По словам очевидцев, в толпу распыляют слезоточивый газ. Уже зафиксировано несколько избиений прихожан со стороны рейдеров. Священники храма вынужденно провели службу прямо на улице. По данным телеканала, возглавляет захват Василий Лило, который уже участвовал в подобных штурмах, в частности нападал на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.
Напомним, 24 августа Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую православную церковь. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную веру и уничтожает православие. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали «проанализировать закон» на предмет нарушения прав человека. Что касается захвата храмов УПЦ, то они происходят на Украине на протяжении всех последних лет, в том числе раскольники покусились на Киево-Печерскую лавру.