На Украине раскольники штурмуют Покровский храм УПЦ и распыляют в прихожан газ

На Украине представители раскольнической Православной церкви (ПЦУ) атаковали Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, блокируя прихожанам доступ к святому месту. Об этом сообщает местный телеканал «Первый казацкий».

«В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню», — говорится в тексте.

Раскольники в военной форме окружили церковь, все попытки горожан защитить храм жёстко пресекаются. По словам очевидцев, в толпу распыляют слезоточивый газ. Уже зафиксировано несколько избиений прихожан со стороны рейдеров. Священники храма вынужденно провели службу прямо на улице. По данным телеканала, возглавляет захват Василий Лило, который уже участвовал в подобных штурмах, в частности нападал на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года.