В ООН забеспокоились из-за закона о запрете УПЦ

В ООН переживают из-за запрета УПЦ на Украине. Закон вызвал обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека.

«Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займёт время», — заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани РИА «Новости».