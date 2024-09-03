В ООН забеспокоились из-за закона о запрете УПЦ
В УВКПЧ ООН обеспокоены вопросом соблюдения международного права на Украине
В ООН переживают из-за запрета УПЦ на Украине. Закон вызвал обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека.
«Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займёт время», — заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани РИА «Новости».
Напомним, что 24 августа Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую православную церковь. Его решение осудили все страны мирового сообщества. На данную тему также высказалась официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие.
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