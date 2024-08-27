В Польше подвергли жёсткой критике Украину за репрессии против Церкви

Верховная рада и Владимир Зеленский допустили политическую и моральную ошибку, запретив на Украине деятельность организаций, связанных с РПЦ. Теперь не может идти и речи о Киеве как о защитнике «западных ценностей», считает редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.

«Я считаю решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, одновременно политической и моральной ошибкой», — написал журналист.