В Польше подвергли жёсткой критике Украину за репрессии против Церкви
Do Rzeczy: Запрет УПЦ Киевом является политической и моральной ошибкой
Верховная рада и Владимир Зеленский допустили политическую и моральную ошибку, запретив на Украине деятельность организаций, связанных с РПЦ. Теперь не может идти и речи о Киеве как о защитнике «западных ценностей», считает редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.
«Я считаю решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, одновременно политической и моральной ошибкой», — написал журналист.
По словам обозревателя, после таких действий о киевском правительстве вообще нельзя говорить, как о людях, стоящих на страже «западных ценностей». Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны, заключил он.
Доподлинно неясно, зачем нужно было запрещать каноническую церковь, раскалывая всё украинское общество таким образом надвое, но, так или иначе, закон о запрете УПЦ был подписан Владимиром Зеленским 24 августа. Кажется, в мировом сообществе не было стран, которые не осудили такое решение, что подчеркнул недавно Дмитрий Песков. Вступился даже Папа римский, а заядлый сторонник всего украинского Александр Усик в открытую заявил, что никогда не перестанет ходить в церковь, в которой был крещён.
Shutterstock / FOTODOM / Allatrust