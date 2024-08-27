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Регион
27 августа, 12:19

В Польше подвергли жёсткой критике Украину за репрессии против Церкви

Do Rzeczy: Запрет УПЦ Киевом является политической и моральной ошибкой

Верховная рада и Владимир Зеленский допустили политическую и моральную ошибку, запретив на Украине деятельность организаций, связанных с РПЦ. Теперь не может идти и речи о Киеве как о защитнике «западных ценностей», считает редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.

«Я считаю решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, одновременно политической и моральной ошибкой», — написал журналист.

По словам обозревателя, после таких действий о киевском правительстве вообще нельзя говорить, как о людях, стоящих на страже «западных ценностей». Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны, заключил он.

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Доподлинно неясно, зачем нужно было запрещать каноническую церковь, раскалывая всё украинское общество таким образом надвое, но, так или иначе, закон о запрете УПЦ был подписан Владимиром Зеленским 24 августа. Кажется, в мировом сообществе не было стран, которые не осудили такое решение, что подчеркнул недавно Дмитрий Песков. Вступился даже Папа римский, а заядлый сторонник всего украинского Александр Усик в открытую заявил, что никогда не перестанет ходить в церковь, в которой был крещён.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Allatrust

Владимир Озеров
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