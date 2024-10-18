Крест не выдержал: Пугающий знак заметили на клобуке митрополита после захвата храма на Украине

Появился снимок клобука митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, которого избили во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. На снимке видно, что от ударов раскольников не выдержал даже крестик — он погнулся. Со слов прихожан, раскольники били священнослужителя дубиной по голове.

Клобук митрополита Феодосия после нападения. Обложка © Telegram / Черкасский благовестник

Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), в итоге митрополита госпитализировали. Подробностей о состоянии священнослужителя никаких пока нет.



«Феодосий после захвата кафедрального собора госпитализирован», — говорится в сообщении СПЖ.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после нападения раскольников. Фото © Telegram / СПЖ - новости Православия