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18 октября, 12:42

Крест не выдержал: Пугающий знак заметили на клобуке митрополита после захвата храма на Украине

На клобуке избитого в Черкассах митрополита Феодосия погнулся крест

Митрополит Феодосий после избиения. Фото © Черкасская епархия

Митрополит Феодосий после избиения. Фото © Черкасская епархия

Появился снимок клобука митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, которого избили во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. На снимке видно, что от ударов раскольников не выдержал даже крестик — он погнулся. Со слов прихожан, раскольники били священнослужителя дубиной по голове.

Клобук митрополита Феодосия после нападения. Обложка © Telegram / Черкасский благовестник

Клобук митрополита Феодосия после нападения. Обложка © Telegram / Черкасский благовестник

Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), в итоге митрополита госпитализировали. Подробностей о состоянии священнослужителя никаких пока нет.

«Феодосий после захвата кафедрального собора госпитализирован», — говорится в сообщении СПЖ.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после нападения раскольников. Фото © Telegram / СПЖ - новости Православия

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после нападения раскольников. Фото ©

Telegram / СПЖ - новости Православия

Напомним, в ночь на 17 октября в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Раскольники использовали против прихожан перцовые баллончики и пистолеты — те ожесточённо сопротивлялись.

После захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали более 20 человек
После захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали более 20 человек
Наталья Демьянова
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