Крест не выдержал: Пугающий знак заметили на клобуке митрополита после захвата храма на Украине
На клобуке избитого в Черкассах митрополита Феодосия погнулся крест
Митрополит Феодосий после избиения. Фото © Черкасская епархия
Появился снимок клобука митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, которого избили во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. На снимке видно, что от ударов раскольников не выдержал даже крестик — он погнулся. Со слов прихожан, раскольники били священнослужителя дубиной по голове.
Клобук митрополита Феодосия после нападения. Обложка © Telegram / Черкасский благовестник
Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), в итоге митрополита госпитализировали. Подробностей о состоянии священнослужителя никаких пока нет.
«Феодосий после захвата кафедрального собора госпитализирован», — говорится в сообщении СПЖ.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий после нападения раскольников. Фото ©
Telegram / СПЖ - новости Православия
Напомним, в ночь на 17 октября в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Раскольники использовали против прихожан перцовые баллончики и пистолеты — те ожесточённо сопротивлялись.