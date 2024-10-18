После захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали более 20 человек
Медик Фесун: В Черкассах при захвате собора УПЦ пострадали 26 человек
Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах привёл к массовым травмам – пострадали 26 человек, 12 из которых были доставлены в больницу. На территории церкви вспыхнули столкновения, в ходе которых использовались перцовые баллончики, что вызвало ожоги слизистых у большинства пострадавших.
«В результате столкновений на территории Черкасского Михайловского собора пострадали 26 человек, 14 пострадавших осмотрели амбулаторно, ещё 12 были госпитализированы», — подтвердил руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун, чьи слова приводит «Страна.ua».
Напомним, ранее в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Сначала людей выгнали на улицу и пытались проверять мобильники. Нападавшие применяли пистолеты и перцовые баллоны против мирных граждан. В ответ люди выбили раскольников с территории святого заведения. Известно о ранении священника.
Нападения на храмы Украинской православной церкви происходят не впервые. Например, в Боярке Киевской области представители Православной церкви Украины атаковали Покровский храм, применяя слезоточивый газ против прихожан и блокируя доступ к зданию. Защитники храма столкнулись с агрессией, что привело к ряду травм и необходимости защищать святыню.
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