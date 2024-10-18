После захвата собора УПЦ в Черкассах пострадали более 20 человек

Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах привёл к массовым травмам – пострадали 26 человек, 12 из которых были доставлены в больницу. На территории церкви вспыхнули столкновения, в ходе которых использовались перцовые баллончики, что вызвало ожоги слизистых у большинства пострадавших.

«В результате столкновений на территории Черкасского Михайловского собора пострадали 26 человек, 14 пострадавших осмотрели амбулаторно, ещё 12 были госпитализированы», — подтвердил руководитель Черкасской станции скорой помощи Игорь Фесун, чьи слова приводит «Страна.ua».