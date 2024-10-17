Раскольники ранили священника при штурме храма УПЦ в Черкассах

Нападавшие в военной форме ранили священнослужителя во время штурма храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Прихожане отстаивали святыню и вступили в бой с незнакомцами. Судя по видео, в ход шли даже огнетушители.

Напомним, в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Раскольники использовали против мирян в том числе перцовые баллончики и пистолеты. Те ожесточённо сопротивлялись. Это попало на видео.