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17 октября, 08:23

Жительница Астрахани измазала иконы в храме кетчупом из-за «душевной травмы»

В Астрахани задержана 48-летняя женщина, осквернившая две православные иконы в Успенском соборе. Свои действия она оправдала «душевной травмой». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД РФ по Астраханской области.

В Астрахани женщина осквернила православные иконы в Успенском соборе. Видео © Telegram / Астраханская полиция

«В Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Астрахани поступило заявление от старосты Успенского Собора, который сообщил, о том, что неизвестное лицо осквернило иконы», говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что прихожанка осквернила две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, облив неизвестной жидкостью красного цвета. Как пишет «МВД МЕДИА», это был кетчуп. В ходе расследования и осмотра видео с камер наблюдения была установлена личность подозреваемой.

Свои мотивы женщина внятно разъяснить не смогла, оправдавшись «душевной травмой и общей обидой». В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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А ранее Life.ru рассказал, как иностранец затушил в храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова и набросился на одну из прихожанок. Вандала быстро задержали, в его отношении завели уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих.

Обложка ©

Telegram / Астраханская полиция

Мария Любицкая
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