Жительница Астрахани измазала иконы в храме кетчупом из-за «душевной травмы»

В Астрахани задержана 48-летняя женщина, осквернившая две православные иконы в Успенском соборе. Свои действия она оправдала «душевной травмой». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД РФ по Астраханской области.

В Астрахани женщина осквернила православные иконы в Успенском соборе. Видео © Telegram / Астраханская полиция

«В Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Астрахани поступило заявление от старосты Успенского Собора, который сообщил, о том, что неизвестное лицо осквернило иконы», — говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что прихожанка осквернила две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, облив неизвестной жидкостью красного цвета. Как пишет «МВД МЕДИА», это был кетчуп. В ходе расследования и осмотра видео с камер наблюдения была установлена личность подозреваемой.

Свои мотивы женщина внятно разъяснить не смогла, оправдавшись «душевной травмой и общей обидой». В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.