В Челябинске семью не пустили в храм с коляской, епархия объяснилась: «Это не поликлиника»

Семья из Челябинска пожаловалась, что их не пустили в собор Рождества Христова с детской коляской. Родителей попросили взять спящего малыша на руки. В Челябинской епархии хоть и заявили, что прямого запрета заходить в храм с коляской нет, всё же добавили, что самокаты, велосипеды или детские коляски могут помешать молитве других прихожан.

«Нам сказали, что с коляской мы испачкаем пол. По их мнению, чтобы зайти, нам нужно достать ребёнка из коляски, даже если он спит, и только тогда нам дадут возможность походить по мраморному полу. Ну ок, не будем больше приходить, нам сон ребёнка дороже любых мраморных полов и соборов», — рассказал отец семейства в соцсетях.

В Епархии ответили, что в таком случае ребёнка лучше взять на руки, а благоговейное отношение к дому Божьему должно быть и в средствах передвижения.

«Нужно понимать, что храм — не магазин, музей или поликлиника. Это место особого присутствия Святого Духа, и прогулки в нём на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве. Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом», — прокомментировали случившееся в епархии.