Ещё один храм УПЦ захвачен людьми в камуфляже с одобрения СБУ и полиции

На Украине бойцы в балаклавах захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке Кировоградской области, который принадлежал УПЦ. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) и публикует кадры с места происшествия.

В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / СПЖ — Новости православия

На видео люди в камуфляже оцепили храм и не дают прихожанам и священнослужителям попасть туда. Замок на двери был сорван, рядом, по словам очевидцев, дежурят полицейские и сотрудники СБУ, которые не пресекают преступные действия.