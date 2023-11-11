Ещё один храм УПЦ захвачен людьми в камуфляже с одобрения СБУ и полиции
Неизвестные в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ в украинской Чечелиевке
В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / СПЖ — Новости православия
На Украине бойцы в балаклавах захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке Кировоградской области, который принадлежал УПЦ. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) и публикует кадры с места происшествия.
В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / СПЖ — Новости православия
На видео люди в камуфляже оцепили храм и не дают прихожанам и священнослужителям попасть туда. Замок на двери был сорван, рядом, по словам очевидцев, дежурят полицейские и сотрудники СБУ, которые не пресекают преступные действия.
За храм уже четыре года идут судебные разбирательства между УПЦ и ПЦУ. Одно из слушаний по делу должно состояться в декабре. Однако раскольническая церковь заявила о своём праве собственности на храм вне зависимости от решений суда, сообщают в СПЖ. Рейдерский захват произошёл сегодняшним утром. Собравшиеся у прихода верующие упрекнули военных в беззаконии, но противостоять преступлению не смогли.
Напомним, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А вход в неё стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. Представители УПЦ хотят обратиться в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие канонической церкви.