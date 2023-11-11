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11 ноября, 10:49

Ещё один храм УПЦ захвачен людьми в камуфляже с одобрения СБУ и полиции

Неизвестные в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ в украинской Чечелиевке

<p>В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/pravoslavie/55200" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СПЖ — Новости православия</a></p>

В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / СПЖ — Новости православия

На Украине бойцы в балаклавах захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке Кировоградской области, который принадлежал УПЦ. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) и публикует кадры с места происшествия.

В украинской Чечелиевке люди в балаклавах захватили Покровский храм УПЦ. Фото © t.me / СПЖ — Новости православия

На видео люди в камуфляже оцепили храм и не дают прихожанам и священнослужителям попасть туда. Замок на двери был сорван, рядом, по словам очевидцев, дежурят полицейские и сотрудники СБУ, которые не пресекают преступные действия.

За храм уже четыре года идут судебные разбирательства между УПЦ и ПЦУ. Одно из слушаний по делу должно состояться в декабре. Однако раскольническая церковь заявила о своём праве собственности на храм вне зависимости от решений суда, сообщают в СПЖ. Рейдерский захват произошёл сегодняшним утром. Собравшиеся у прихода верующие упрекнули военных в беззаконии, но противостоять преступлению не смогли.

Эксперт: Верховная рада "расписалась в своём сатанизме", запретив каноническую УПЦ

Эксперт: Верховная рада "расписалась в своём сатанизме", запретив каноническую УПЦ

Напомним, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А вход в неё стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсии. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. Представители УПЦ хотят обратиться в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие канонической церкви.

Татьяна Миссуми
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